В Самаре выбирают победителей регионального этапа VI сезона фестиваля "Театральное Приволжье"

9 и 10 декабря в самарском ДК "Нефтяник" проходит итоговый просмотр спектаклей, которые вышли в очный этап фестиваля "Театральное Приволжье".

По итогам жюри определит детские и молодежные театральные коллективы, которые будут отстаивать честь региона на окружном этапе фестиваля.

В течение двух дней жюри увидит и оценит работы 10 самодеятельных детских и молодежных коллективов. Среди них как неоднократные участники предыдущих фестивалей, такие как образцовый театр кукол юного актера "Аленький цветочек", (режиссер Виктор Михайлов, ЦВР "Крылатый". (г. Самара), защищавший честь региона на окружном этапе, так и новички, те, кто впервые прошел в очный формат состязаний — это образцовый художественный театральный коллектив "Арлекин", (Народный театр

им. Льва Пузакова. РДК м. р. Кинель- Черкасский).

Самарская область традиционно активно участвует в фестивале, а наши артисты и режиссеры ежегодно уверенно берут призовые места.

Эксперты отмечают, что растет не только качество спектаклей, но и число желающих выйти на подмостки окружного этапа. Всего на фестиваль областные коллективы из 29 муниципальных образований Самарской области подали 171 заявку. Заявки поступили в том числе и от школьных коллективов.

"Популярность фестиваля растет, это очевидно, — рассказал Александр Мальцев, главный режиссер театра для детей и молодежи "Мастерская", председатель жюри регионального этапа фестиваля. — Мы видим, что все больше самодеятельных режиссеров хотят, чтобы их труппы узнали и признали именно на "Театральном Приволжье". Это связано и с фестивальным статусом, и с возможностями, которые открываются перед победителями".

Помимо подробного экспертного разбора и возможности увидеть, как работают сильнейшие самодеятельные коллективы ПФО, участники фестиваля могут на практике развить навыки театрального мастерства. Так, тройка победителей в каждой номинации окружного фестиваля примет участие в образовательном туре, либо получит грант на постановку нового спектакля.

В новом сезоне фестиваля режиссеры вместе с актерами сделали ставку не только на новаторские приемы в создании образов и рисунка сюжета, но и представили на сцене старую, добрую классику. Незнайка и его друзья стали героями спектакля образцового учебного театра "На ладони" (г. Новокуйбышевск, ДШИ "Лира"). Но герои, рожденные фантазией автора еще в прошлом столетии, в исполнении поколения зумеров выглядят по-современному свежо и рассуждают о том, что волнует сегодня юные сердца.

"Сцена настолько благотворно сказывается на детях, — рассказала Лариса Юнина, режиссер театра "На ладони", — здесь исчезают все зажимы, рушатся все барьеры, подросткам легче высказать то, что тревожит, они становятся сильнее и увереннее на глазах. Что же касается театральной карьеры– немало наших выпускников решили связать свою жизнь с театром, и поступают в профильные учебные заведения".

По итогам очного этапа эксперты определят лауреатов (1, 2, 3 место) в номинациях "Лучший детский спектакль Самарской области", "Лучший молодежный спектакль Самарской области". Также станут известны имена лучших режиссеров, актеров и актрис, отметят победителей в музыкальном и художественном оформлении спектаклей.

Напомним, фестиваль проходит в Приволжском федеральном округе по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова с 2019 года.

Организаторы регионального этапа фестиваля — министерство культуры Самарской области, министерство образования Самарской области и министерство молодежной политики Самарской области, агентство социокультурных технологий.