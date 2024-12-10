Многодетная мать из Самары пожаловалась главе СК РФ на плохую работу автобусов в Октябрьском районе

Председателю СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки, начатой из-за жалоб на общественный транспорт в Самаре.
Ранее главе ведомства в комментариях в соцсети обратилась многодетная мать из Октябрьского района Самары. Она пожаловалась, что один из маршрутов муниципальных автобусов ходит только один раз в час и из-за этого школьники добираются домой пешком даже в темное время суток. А в коммерческом общественном транспорте не предусмотрены льготы.
СУ СК России по Самарской области начало процессуальную проверку.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.