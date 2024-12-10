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Общество

Многодетная мать из Самары пожаловалась главе СК РФ на плохую работу автобусов в Октябрьском районе

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председателю СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки, начатой из-за жалоб на общественный транспорт в Самаре.

Ранее главе ведомства в комментариях в соцсети обратилась многодетная мать из Октябрьского района Самары. Она пожаловалась, что один из маршрутов муниципальных автобусов ходит только один раз в час и из-за этого школьники добираются домой пешком даже в темное время суток. А в коммерческом общественном транспорте не предусмотрены льготы.

СУ СК России по Самарской области начало процессуальную проверку.

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