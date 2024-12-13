В Тольятти участник СВО вручил паспорта юным гражданам России

В четверг, 12 декабря, в День Конституции РФ в Тольятти прошло торжественное вручение паспортов в рамках всероссийского проекта "Мы — граждане России".

Подростки получили свой главный документ из рук участника специальной военной операции, заместителя председателя Самарской областной общественной организации "Возвращение", куратора главы Тольятти Дениса Михайлина и председателя Совета местного отделения Движения Первых Ирины Шитовой.

Денис Михайлин бывший спортсмен, тренер по единоборствам, участник специальной военной операции. Служил в составе отдельного разведывательного батальона "Спарта". Будучи специалистом по саперному делу, выполнял задачи разной сложности. Был тяжело ранен, но успешно прошел реабилитацию и сегодня активно включился в работу, направленную на поддержку участников СВО.

Организация "Возвращение", в которой Денис Михайлин является заместителем председателя, занимается реабилитацией и адаптацией ветеранов СВО. Также Денис Михайлин является участником Школы Героев и наставником врио главы Тольятти Ильи Сухих.

По инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева участники СВО закреплены в качестве кураторов за чиновниками.

Вместе с главой Тольятти Денис Михайлин работает над совершенствованием программ реабилитации бойцов в Самарской области: вовлечением в спортивную жизнь, созданием территории для отдыха ветеранов на базе "Тополек" и другими задачами.

Быть полезным своей стране — девиз таких людей как Денис Михайлин. Сегодня основная задача внести свой вклад в общую победу. Подробности на contract63.ru или по телефону: 8-800-2019-117.