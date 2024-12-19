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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев передал автомобили сотрудникам УФСИН и Росгвардии в зону СВО

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев передал партию техники для использования в служебной деятельности сотрудникам региональных подразделений Росгвардии и Федеральной службы исполнения наказаний.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

Ключи от 11 автомобилей (ГАЗ Садко Next, УАЗ Патриот, УАЗ Пикап) вручены представителям управления Росгвардии по Самарской области. Этот транспорт предназначен для выполнения сотрудниками поставленных задач в зоне СВО. Также им переданы более 120 квадрокоптеров, произведенных в Самарской области.

"Это не только военно-техническая, но и моральная поддержка наших воинов. Нашим героям крайне важно знать, что мы верим в них, верим в нашу победу", — подчеркнул губернатор.

Автотранспорт для нужд Управления ФСИН России по Самарской области (8 машин Lada Granta и 2 Lada Vesta) закуплен в ходе исполнения региональной государственной программы по обеспечению правопорядка.

Транспортные средства и квадрокоптеры приобретены за счет средств регионального бюджета. правительством Самарской области на регулярной основе принимаются меры по повышению эффективности деятельности правоохранительных органов. При этом впервые единоразово выделена помощь в таком объеме — порядка 60 млн рублей.

Поддержка силовых структур правительством Самарской области в рамках имеющихся полномочий будет продолжена.

"Уверен, что наши совместные усилия позволят обеспечить решение поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным задач на должном уровне", — заключил глава региона.

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