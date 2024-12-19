В Самаре запустили новые радиопрограммы для поддержки бизнеса

Обмениваться опытом, обсуждать актуальные тенденции в экономике, а также находить новые пути развития своих проектов — все эти задачи самарские предприниматели могут решить с помощью деловой радиостанции Business FM. В 2024 году здесь запустили новые программы, направленные на развитие бизнес-среды региона. Это "Вопрос эксперту", "Бизнес со вкусом", "Бизнес с женским характером", "О красоте, здоровье и медицине", "Адвокатская практика", "Формула безопасности", а также большой совместный проект с региональным центром "Мой бизнес" — "Бизнес на связи".
Специальные гости-эксперты помогают разобраться в сложных вопросах, сделать правильные шаги в ведении бизнеса, принять взвешенные решения.
Предприниматели получают возможность установить полезные контакты, привлечь внимание к своим проектам, найти партнеров или инвесторов.
Таким образом, Business FM поддерживает предпринимательскую активность в регионе, способствуя развитию малого и среднего бизнеса с помощью платформы для обмена идеями и информацией.
Последние комментарии
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?