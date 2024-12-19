В Самаре запустили новые радиопрограммы для поддержки бизнеса

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Обмениваться опытом, обсуждать актуальные тенденции в экономике, а также находить новые пути развития своих проектов — все эти задачи самарские предприниматели могут решить с помощью деловой радиостанции Business FM. В 2024 году здесь запустили новые программы, направленные на развитие бизнес-среды региона. Это "Вопрос эксперту", "Бизнес со вкусом", "Бизнес с женским характером", "О красоте, здоровье и медицине", "Адвокатская практика", "Формула безопасности", а также большой совместный проект с региональным центром "Мой бизнес" — "Бизнес на связи".

Фото: предоставлено радиостанцией Business FM