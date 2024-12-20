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Андрей Кислов принял участие в "Елке желаний" в Совете Федерации

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко открыла в верхней палате парламента ежегодную акцию "Елка желаний". Из каждого региона страны дети, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, прислали свои новогодние желания.

Фото: Пресс-служба сенатора

Сенаторы пятый год подряд присоединяются к этому Всероссийскому проекту "Движения первых", который проходит при поддержке Росмолодежи. В акции принял участие сенатор от Самарской области Андрей Кислов.

Валентина Матвиенко сняла с елки два шара. Председатель СФ исполнит мечты детей из Санкт-Петербурга и Курской области. "Все сенаторы всегда осознанно и с большой радостью участвуют в "Елке желаний". Это действительно добрый проект, когда дети по всей стране могут ощутить новогоднее волшебство", — сказала Валентина Матвиенко, отметив, что исполнения своих желаний ждут, в том числе ребята с ограничениями по здоровью и из приграничных регионов.

Самарский сенатор также снял с елки Совета Федерации шар с детским новогодним желанием. Андрей Кислов как представитель от законодательного органа государственной власти Самарской области исполнит желание семилетней Виктории из Самары, которая мечтает получить в подарок на Новый год подвесное кресло.

По мнению Андрей Кислова, эта акция помогает создать для детей из всех уголков страны по-настоящему праздничное настроение. "Благодаря "Елке желаний" создается сказочная новогодняя атмосфера, исполняются мечты многих детей. Они искренне радуются, улыбаются и начинают верить в чудеса. Уверен, что каждому взрослому очень приятно выступать в роли Деда Мороза и исполнять детские желания накануне самого любимого всеми праздника", — отметил сенатор.

24 декабря Андрей Кислов примет участие в акции "Елка желаний" в Самаре. Она состоится на стадионе "Солидарность Арена". Это будет совместная акция с Фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества".

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