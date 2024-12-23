Проект совета молодежи "Электрощит Самара" победил в региональном этапе премии #МЫВМЕСТЕ

Церемония награждения победителей регионального этапа премии прошла в молодежном многофункциональном центре Самарской области. Диплом премии за I место в номинации "Ответственный бизнес" представителям совета молодежи "Электрощит Самара" Виктории Агафоновой и Павлу Ивашеву вручила министр молодежной политики Самарской области Наталья Рогова.
"Электрощит Самара", будучи социально ответственной компанией и деловым партнером, занимается развитием территории своего присутствия, созданием новой и модернизацией имеющейся социальной инфраструктуры. Еще одно важное направление работы компании — повышение качества образования, развитие спорта и здорового образа жизни среди жителей района.
В основу стратегического партнерства "Электрощит Самара" и органов региональной и муниципальной власти положены принципы открытости и ответственности. Заключение соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, разработанных с учетом существующих потребностей населения, участие представителей компании в рабочих группах при органах власти всех уровней позволяет создавать новые возможности для развития региона и повышать качество жизни населения.
"Участие и победа в премии #МЫВМЕСТЕ являются значимым событием для "Электрощит Самара". Эта награда — признание нашей приверженности принципам социальной ответственности и нашей активной роли в развитии региона. Мы гордимся Советом молодежи, который продемонстрировал высокий уровень инициативности и внес значительный вклад в реализацию социальных проектов. Благодарим организаторов премии за высокую оценку нашей работы и намерены в дальнейшем укреплять свои позиции как социально ответственная компания", — отметил генеральный директор "Электрощит Самара" Дмитрий Куприянов.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.