16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Проект совета молодежи "Электрощит Самара" победил в региональном этапе премии #МЫВМЕСТЕ Каким стал 2024 год для туристической отрасли Самарской области? В Самаре наградили лучших участников и наставников "Движения Первых" Как превратить обычную прогулку в увлекательный квест В Самарской области развивают инфраструктуру для активного отдыха

Молодежная политика Общество

Проект совета молодежи "Электрощит Самара" победил в региональном этапе премии #МЫВМЕСТЕ

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Церемония награждения победителей регионального этапа премии прошла в молодежном многофункциональном центре Самарской области. Диплом премии за I место в номинации "Ответственный бизнес" представителям совета молодежи "Электрощит Самара" Виктории Агафоновой и Павлу Ивашеву вручила министр молодежной политики Самарской области Наталья Рогова.

Фото: предоставлено Электрощит Самара

"Электрощит Самара", будучи социально ответственной компанией и деловым партнером, занимается развитием территории своего присутствия, созданием новой и модернизацией имеющейся социальной инфраструктуры. Еще одно важное направление работы компании — повышение качества образования, развитие спорта и здорового образа жизни среди жителей района.

В основу стратегического партнерства "Электрощит Самара" и органов региональной и муниципальной власти положены принципы открытости и ответственности. Заключение соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, разработанных с учетом существующих потребностей населения, участие представителей компании в рабочих группах при органах власти всех уровней позволяет создавать новые возможности для развития региона и повышать качество жизни населения.

"Участие и победа в премии #МЫВМЕСТЕ являются значимым событием для "Электрощит Самара". Эта награда — признание нашей приверженности принципам социальной ответственности и нашей активной роли в развитии региона. Мы гордимся Советом молодежи, который продемонстрировал высокий уровень инициативности и внес значительный вклад в реализацию социальных проектов. Благодарим организаторов премии за высокую оценку нашей работы и намерены в дальнейшем укреплять свои позиции как социально ответственная компания", — отметил генеральный директор "Электрощит Самара" Дмитрий Куприянов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

Фото на сайте

В Самаре отпраздновали 100-летие создания ВЛКСМ

В Самаре отпраздновали 100-летие создания ВЛКСМ

Самарские первокурсники присоединились к всероссийскому параду студенчества

Самарские первокурсники присоединились к всероссийскому параду студенчества

Глава региона подвел итоги молодежного форума "iВолга-2018"

Глава региона подвел итоги молодежного форума "iВолга-2018"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5