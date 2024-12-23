Проект совета молодежи "Электрощит Самара" победил в региональном этапе премии #МЫВМЕСТЕ

Церемония награждения победителей регионального этапа премии прошла в молодежном многофункциональном центре Самарской области. Диплом премии за I место в номинации "Ответственный бизнес" представителям совета молодежи "Электрощит Самара" Виктории Агафоновой и Павлу Ивашеву вручила министр молодежной политики Самарской области Наталья Рогова.

"Электрощит Самара", будучи социально ответственной компанией и деловым партнером, занимается развитием территории своего присутствия, созданием новой и модернизацией имеющейся социальной инфраструктуры. Еще одно важное направление работы компании — повышение качества образования, развитие спорта и здорового образа жизни среди жителей района.

В основу стратегического партнерства "Электрощит Самара" и органов региональной и муниципальной власти положены принципы открытости и ответственности. Заключение соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, разработанных с учетом существующих потребностей населения, участие представителей компании в рабочих группах при органах власти всех уровней позволяет создавать новые возможности для развития региона и повышать качество жизни населения.

"Участие и победа в премии #МЫВМЕСТЕ являются значимым событием для "Электрощит Самара". Эта награда — признание нашей приверженности принципам социальной ответственности и нашей активной роли в развитии региона. Мы гордимся Советом молодежи, который продемонстрировал высокий уровень инициативности и внес значительный вклад в реализацию социальных проектов. Благодарим организаторов премии за высокую оценку нашей работы и намерены в дальнейшем укреплять свои позиции как социально ответственная компания", — отметил генеральный директор "Электрощит Самара" Дмитрий Куприянов.