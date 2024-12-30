В Самаре от пожара пострадал салон ритуальных услуг

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В воскресенье, 29 декабря, в Самаре на проспекте Карла Маркса произошел пожар. Тушить пламя выезжали 24 специалиста и 7 единиц техники, рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.