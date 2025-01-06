Водоснабжение потребителей в Октябрьском районе Самары восстановлено

В понедельник, 6 января, в 18:37 появилась информация о восстановлении водоснабжения потребителей в Октябрьском районе Самары, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Напомним, ранее 44 дома остались без холодной воды из-за из-за утечки на водоводе на ул. Советской Армии, 205.
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Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?