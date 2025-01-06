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ЖКХ и благоустройство Общество

Водоснабжение потребителей в Октябрьском районе Самары восстановлено

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 6 января, в 18:37 появилась информация о восстановлении водоснабжения потребителей в Октябрьском районе Самары, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, ранее 44 дома остались без холодной воды из-за из-за утечки на водоводе на ул. Советской Армии, 205.

Гид потребителя

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