Водоснабжение потребителей в Октябрьском районе Самары восстановлено

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В понедельник, 6 января, в 18:37 появилась информация о восстановлении водоснабжения потребителей в Октябрьском районе Самары, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.