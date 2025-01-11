Гандбольная "Лада" вничью сыграла с "Лучом"

В пятницу, 10 января, в своем 17-м матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2024/25" в Москве "Лада" сыграла вничью с "Лучом" — 30:30 (19:17), сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Первый тайм принес волжанкам небольшое преимущество, хотя лишь за четыре с половиной минуты до его завершения они добились перевеса, превышающего минимальный размер. Незадолго до сирены "Лада" оторвалась от соперниц на "плюс 3". Сохранить эту разницу к перерыву не позволила своим уже седьмым точным броском воспитанница тольяттинской школы гандбола Злата Федосова, ставшая в итоге лучшим снайпером матча.

Она же сразу после отдыха с семиметровой отметки опять свела до минимума преимущество гостей. Вокруг этой разницы в счете и завертелся обоюдоострый обмен результативными уколами во второй 30-минутке. Никому из оппонентов не удавалось забить больше, чем два раза подряд. Волжанки все же возвратились к перевесу в три мяча, когда Ольга Горшенина отличилась в контратаке на 43-й минуте. Но уже на 47-й, едва лишь тольяттинки, грешившие чрезмерным количеством судейских наказаний, снова оказались в меньшинстве, равенство восстановилось — 27:27.

Еще по разу каждой из команд удалось в оставшееся время побывать в лидирующей роли. Верный шанс поставить победную точку решительной прорезкой с позиции правого полусреднего имела Елизавета Малашенко, признанная в этом искрометном поединке лучшей у гостей. Однако стражница ворот москвичек Вероника Чипула за три секунды до конца блеснула надежностью в ближнем бою.