Гандбольная "Лада" вничью сыграла с "Лучом"

В пятницу, 10 января, в своем 17-м матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2024/25" в Москве "Лада" сыграла вничью с "Лучом" — 30:30 (19:17), сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
Первый тайм принес волжанкам небольшое преимущество, хотя лишь за четыре с половиной минуты до его завершения они добились перевеса, превышающего минимальный размер. Незадолго до сирены "Лада" оторвалась от соперниц на "плюс 3". Сохранить эту разницу к перерыву не позволила своим уже седьмым точным броском воспитанница тольяттинской школы гандбола Злата Федосова, ставшая в итоге лучшим снайпером матча.
Она же сразу после отдыха с семиметровой отметки опять свела до минимума преимущество гостей. Вокруг этой разницы в счете и завертелся обоюдоострый обмен результативными уколами во второй 30-минутке. Никому из оппонентов не удавалось забить больше, чем два раза подряд. Волжанки все же возвратились к перевесу в три мяча, когда Ольга Горшенина отличилась в контратаке на 43-й минуте. Но уже на 47-й, едва лишь тольяттинки, грешившие чрезмерным количеством судейских наказаний, снова оказались в меньшинстве, равенство восстановилось — 27:27.
Еще по разу каждой из команд удалось в оставшееся время побывать в лидирующей роли. Верный шанс поставить победную точку решительной прорезкой с позиции правого полусреднего имела Елизавета Малашенко, признанная в этом искрометном поединке лучшей у гостей. Однако стражница ворот москвичек Вероника Чипула за три секунды до конца блеснула надежностью в ближнем бою.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!