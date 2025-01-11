В регионе объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

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До конца дня 11 января местами в Самарской области сохранится туман при видимости 500 метров и менее, сообщает региональное ГУ МЧС. От ФГБУ "Приволжское УГМС" получена консультация: "Объявлен желтый уровень опасности.