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Общество

Мобильное приложение "MЧС России" — ваш личный помощник в любой ситуации

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приложение "МЧС России" позволяет подготовиться к различным чрезвычайным ситуациям, оперативно получать актуальную информацию о возможных угрозах и рисках.

В приложении МЧС России мгновенно приходит push-уведомление с важной информацией для населения.

В минувшие сутки посредством данного приложения было проведено информирование населения об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

Также приложение поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при чрезвычайной ситуации и будет полезно как в быту, так и на отдыхе.

Пользователю доступен вызов службы спасения, а также определение геолокации, которой он может поделиться в случае необходимости. Для получения более подробной информации можно всегда оперативно перейти на страницу официального интернет-портала МЧС России.

Кроме того, в приложении реализованы новостная лента и онлайн-информирование о неблагоприятных погодных явлениях, в том числе штормовых предупреждениях.

Данное приложение доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store и успешно работает на операционных системах мобильных устройств iOS и Android.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям региона установить приложение по безопасности "МЧС России".

Скачать приложение можно по ссылкам:

Гид потребителя

Последние комментарии

Григорий Кивкидзе 10 января 2025 14:59 Депутату Госдумы пожаловались на странное производство в Самаре

Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

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Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

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