Мобильное приложение "MЧС России" — ваш личный помощник в любой ситуации

Приложение "МЧС России" позволяет подготовиться к различным чрезвычайным ситуациям, оперативно получать актуальную информацию о возможных угрозах и рисках.
В приложении МЧС России мгновенно приходит push-уведомление с важной информацией для населения.
В минувшие сутки посредством данного приложения было проведено информирование населения об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.
Также приложение поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при чрезвычайной ситуации и будет полезно как в быту, так и на отдыхе.
Пользователю доступен вызов службы спасения, а также определение геолокации, которой он может поделиться в случае необходимости. Для получения более подробной информации можно всегда оперативно перейти на страницу официального интернет-портала МЧС России.
Кроме того, в приложении реализованы новостная лента и онлайн-информирование о неблагоприятных погодных явлениях, в том числе штормовых предупреждениях.
Данное приложение доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store и успешно работает на операционных системах мобильных устройств iOS и Android.
Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям региона установить приложение по безопасности "МЧС России".
Скачать приложение можно по ссылкам:
Последние комментарии
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!