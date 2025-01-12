Мобильное приложение "MЧС России" — ваш личный помощник в любой ситуации

Приложение "МЧС России" позволяет подготовиться к различным чрезвычайным ситуациям, оперативно получать актуальную информацию о возможных угрозах и рисках.

В приложении МЧС России мгновенно приходит push-уведомление с важной информацией для населения.

В минувшие сутки посредством данного приложения было проведено информирование населения об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

Также приложение поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при чрезвычайной ситуации и будет полезно как в быту, так и на отдыхе.

Пользователю доступен вызов службы спасения, а также определение геолокации, которой он может поделиться в случае необходимости. Для получения более подробной информации можно всегда оперативно перейти на страницу официального интернет-портала МЧС России.

Кроме того, в приложении реализованы новостная лента и онлайн-информирование о неблагоприятных погодных явлениях, в том числе штормовых предупреждениях.

Данное приложение доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store и успешно работает на операционных системах мобильных устройств iOS и Android.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям региона установить приложение по безопасности "МЧС России".

Скачать приложение можно по ссылкам: