В Тольятти 28 человек боролись с пожаром в магазине "Миндаль"

Во вторник, 14 января, в 7:47 в тольяттинском магазине "Миндаль" (ул. Мира, 95а) вспыхнул пожар, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Как сообщили в ведомстве, горели пыле-масляные отложения в вентиляции хлебопечи.
Погибших и пострадавших нет.
Возгорание в вентиляции было ликвидировано в 8:31 на площади 6 кв метров. Для тушения пожара привлекались 28 специалистов и 7 единиц техники.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !