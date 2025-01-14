В Тольятти 28 человек боролись с пожаром в магазине "Миндаль"

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Во вторник, 14 января, в 7:47 в тольяттинском магазине "Миндаль" (ул. Мира, 95а) вспыхнул пожар, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.