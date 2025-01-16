Возгорание машины в Чапаевске привело к гибели человека

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В среду, 15 января, в 3:31 загорелась машина в районе дома №11 на ул. Октябрьской в Чапаевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.