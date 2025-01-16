В мобильном приложении Авито появились динамические рекламные блоки

В мобильном приложении Авито появился новый рекламный формат — HTML5-баннеры. Это динамические изображения, в которые можно добавлять интерактивные элементы. Они позволяют бизнесу привлекать внимание целевой аудитории к своей продукции и увеличивать конверсии: переходы пользователей на страницу бренда, заявки на обратный звонок и другие. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
HTML5-баннеры отличаются от других форматов наличием анимации и возможностью интерактива. При взаимодействии с такой рекламой аудитория увидит баннер с движущимися изображениями, текстами и ссылками.
Формат доступен для показа в мобильном приложении Авито для iOS и Android в результатах поиска и на страницах товаров. Рекламу видит аудитория, которая вероятнее заинтересуется предложением бизнеса. Для этого алгоритмы Авито учитывают действия пользователей на площадке: просмотры товаров, историю покупок и другие. Например, люди, которые искали на классифайде квартиру, вероятнее увидят рекламу новостройки.
"Реклама с интерактивными элементами — один из самых эффективных форматов для привлечения внимания потенциальных клиентов. Бизнес может добавлять в такие баннеры больше информации, чем в статичную рекламу. Пользователи замечают динамический контент и реагируют на него, что позволяет брендам эффективнее воздействовать на аудиторию и выстраивать нужные ассоциации.
Раньше HTML5-баннеры транслировались только в десктопной и мобильной веб-версиях Авито. При этом мы видим запрос рынка на новые форматы с одной стороны, и места для показа рекламы — с другой. Для того чтобы бизнес мог быстрее и проще находить клиентов среди многомиллионной аудитории Авито, мы развиваем инструменты для всех устройств", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.
Запустить рекламу в формате HTML5-баннеров можно с оплатой по CPM. Бизнес платит за тысячу видимых показов баннеров, а алгоритмы Авито стремятся охватить максимум релевантной аудитории в рамках рекламного бюджета.
На данном этапе настроить и запустить HTML5-баннеры можно через менеджера компании или заявку на сайте Авито Рекламы.
Последние комментарии
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?