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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В мобильном приложении Авито появились динамические рекламные блоки

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В мобильном приложении Авито появился новый рекламный формат — HTML5-баннеры. Это динамические изображения, в которые можно добавлять интерактивные элементы. Они позволяют бизнесу привлекать внимание целевой аудитории к своей продукции и увеличивать конверсии: переходы пользователей на страницу бренда, заявки на обратный звонок и другие. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

HTML5-баннеры отличаются от других форматов наличием анимации и возможностью интерактива. При взаимодействии с такой рекламой аудитория увидит баннер с движущимися изображениями, текстами и ссылками.

Формат доступен для показа в мобильном приложении Авито для iOS и Android в результатах поиска и на страницах товаров. Рекламу видит аудитория, которая вероятнее заинтересуется предложением бизнеса. Для этого алгоритмы Авито учитывают действия пользователей на площадке: просмотры товаров, историю покупок и другие. Например, люди, которые искали на классифайде квартиру, вероятнее увидят рекламу новостройки.

"Реклама с интерактивными элементами — один из самых эффективных форматов для привлечения внимания потенциальных клиентов. Бизнес может добавлять в такие баннеры больше информации, чем в статичную рекламу. Пользователи замечают динамический контент и реагируют на него, что позволяет брендам эффективнее воздействовать на аудиторию и выстраивать нужные ассоциации.

Раньше HTML5-баннеры транслировались только в десктопной и мобильной веб-версиях Авито. При этом мы видим запрос рынка на новые форматы с одной стороны, и места для показа рекламы — с другой. Для того чтобы бизнес мог быстрее и проще находить клиентов среди многомиллионной аудитории Авито, мы развиваем инструменты для всех устройств", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Запустить рекламу в формате HTML5-баннеров можно с оплатой по CPM. Бизнес платит за тысячу видимых показов баннеров, а алгоритмы Авито стремятся охватить максимум релевантной аудитории в рамках рекламного бюджета.

На данном этапе настроить и запустить HTML5-баннеры можно через менеджера компании или заявку на сайте Авито Рекламы.

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Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

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