На трассе М-5 у Жигулевска сгорели вагончики ремонтников

В четверг, 16 января, в 20:31 на 967 км трассы М-5 загорелись два модульных вагончика на территории гидро-ремонтного модульного городка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
В 23:40 пожар ликвидирован силами МЧС России на площади 60 кв. м. В результате пожара погибших и пострадавших нет.
Для тушения пожара привлекались 35 специалистов и 10 единиц техники. Причина пожара устанавливается.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !