Женщина погибла на пожаре в с. Воскресенка под Самарой

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В четверг, 16 января, в 12:03 начался пожар в доме на ул. Западной в с. Воскресенка Волжского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.