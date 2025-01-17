В регионе ожидается сильный туман

В Самарской области в субботу, 18 января, объявлен желтый уровень опасности.

"Ночью и утром местами по региону ожидается туман при ухудшении видимости до 500 метров и менее", - сообщает Приволжское УГМС.

МЧС России напоминает:

- избегай внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений;

- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

- не приближайся к водителю "ведущей" машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.