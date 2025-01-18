Под Тольятти на пожаре погиб пенсионер

В пятницу, 17 января, в 23:28 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в частном доме на ул. Полевой в с. Верхнее Санчелеево в Ставропольском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На тушение были направлены 19 огнеборцев и пять единиц техники. В 1:11 пожар удалось ликвидировать.

При пожаре погиб 85-летний мужчина. Обстоятельства случившегося устанавливаются.