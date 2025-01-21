В Самарской области за неделю на 15% выросло число заболевших ОРВИ

В регионе с 13 по 19 января зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ на 15,1% в сравнении с предыдущей неделей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Самарской области.

В сравнении с прошлой неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 15,1% (на предыдущей неделе зарегистрировано 9832 случая ОРВИ против нынешних 11315 случаев). Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 67,3%, 3-6 лет на 53,3%, 7-14 лет на 52,3%. Превышение эпидпорога отмечено в возрастной группе 15 лет и старше на 60,4%.

"По результатам лабораторного мониторинга зафиксирована циркуляция вирусов парагриппа, аденовирусов, риновирусов, бокавирусов, сезонных коронавирусов, гриппа А (H1N1) и гриппа В", - отмечается в сообщении.

В то же время заболеваемость коронавирусом по итогам прошедшей недели (с 13 по 19 января) показала отрицательную динамику: показатель составил 12,3 на 100 тыс. населения, что на 17,8% ниже, чем на предыдущей неделе.

Превышение среднеобластного показателя отмечалось на 13 административных территориях. Наибольшая заболеваемость зарегистрирована в Отрадном, а также в Безенчукском и Сызранском районах.