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Губернатор Власть и политика

Губернатор поручил взять на контроль капремонт школы в Старой Рачейке

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 22 января, на оперативном совещании в правительстве Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев поручил взять на контроль капитальный ремонт общеобразовательной школы в селе Старая Рачейка Сызранского района.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

На необходимость ремонта здания школы обратили внимание главы региона родители учащихся. Школе в следующем году исполняется 60 лет - здание старое, протекает кровля, деревянные окна рассохлись.
Как доложил министр образования Самарской области Виктор Акопьян, здание 1966 года постройки, капитального ремонта за это время не было.

Вместе с администрацией района областной минобр ранее направлял заявку для участия в федеральной программе капитального ремонта общеобразовательных организаций. По результатам рассмотрения Министерством просвещения РФ этой заявки было получено субсидирование из федерального бюджета на проведение капитального ремонта здания в 2025 году. "Главой района уже проведены закупочные процедуры, контракт подписан, с 15 марта мы начинаем ремонтные работы. Будут сделаны фасад, кровля, внутренние помещения, системы отопления, водоснабжения, канализации, проведены другие необходимые работы", - сообщил министр.

Завершить ремонт планируется до конца лета, чтобы 1 сентября 2025 г. дети пришли в обновленную школу. Сейчас там учатся 105 человек.

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