Губернатор поручил взять на контроль капремонт школы в Старой Рачейке

В среду, 22 января, на оперативном совещании в правительстве Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев поручил взять на контроль капитальный ремонт общеобразовательной школы в селе Старая Рачейка Сызранского района.
На необходимость ремонта здания школы обратили внимание главы региона родители учащихся. Школе в следующем году исполняется 60 лет - здание старое, протекает кровля, деревянные окна рассохлись.
Как доложил министр образования Самарской области Виктор Акопьян, здание 1966 года постройки, капитального ремонта за это время не было.
Вместе с администрацией района областной минобр ранее направлял заявку для участия в федеральной программе капитального ремонта общеобразовательных организаций. По результатам рассмотрения Министерством просвещения РФ этой заявки было получено субсидирование из федерального бюджета на проведение капитального ремонта здания в 2025 году. "Главой района уже проведены закупочные процедуры, контракт подписан, с 15 марта мы начинаем ремонтные работы. Будут сделаны фасад, кровля, внутренние помещения, системы отопления, водоснабжения, канализации, проведены другие необходимые работы", - сообщил министр.
Завершить ремонт планируется до конца лета, чтобы 1 сентября 2025 г. дети пришли в обновленную школу. Сейчас там учатся 105 человек.
Последние комментарии
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!