В День студента в Самарском университете им. Королева открыта комната матери и ребенка

В субботу, 25 января, на площадке Самарского университета им. Королева состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню российского студенчества.

Здесь состоялась встреча представителей федеральной и региональной власти со студентами и молодыми студенческими семьями, где рассматривались конкретные меры социальной поддержки, реализуемые как на федеральном и региональном уровне, так и самим университетом.

В этот же день в Самарском университете им. Королева была открыта комната матери и ребенка в рамках всероссийского проекта Минобрнауки России "Помоги маме учиться". Это пространство предназначено для студенческих семей, а также для молодых преподавателей и сотрудников с детьми в возрасте от трех месяцев до семи лет.

Первыми ее оценили молодая семья Геннадия и Анастасии Альгашевых с трехлетней Василисой и представители власти региона — председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, сенатор Марина Сидухина, врио заместителя председателя правительства Самарской области Регина Воробьева и глава Октябрьского района Самары Сергей Радько.

Геннадий Альгашев учится в аспирантуре института информатики и кибернетики, его супруга окончила магистратуру этого же института. По мнению молодых людей, в новом пространстве в комфортных условиях можно покормить, переодеть ребенка, оставить с мамой или папой на время сдачи зачета или экзамена супругом. "В Самарском университете им. Королева реализуется много разных мер поддержки. И очень хорошо, что здесь теперь есть и удобная комната матери и ребенка", — отметил Геннадий Альгашев.

Комната матери и ребенка расположена на первом этаже учебного корпуса № 3 на Московском шоссе, 34, вблизи учебных и научных корпусов, общежитий, а также рядом с советом обучающихся, спорткомплексом и бассейном. Она представляет собой специально оборудованное помещение, разделенное на пять зон: зоны для кормления, для игры, для гигиенических процедур, туалет и холл.

Здесь созданы все условия для комфортного кормления малыша и проведения всех необходимых действий, а также возможности занять старшего ребенка, пока мама или папа заняты с младшим ребенком.

К примеру, в комнате есть санузел, где можно принять душ, здесь есть кулер с питьевой водой, пеленальная доска и стол, оборудование для подготовки детского питания, в том числе холодильник, микроволновая печь, мебель, включая кресло для кормления и письменный стол. Также в комнате есть запас гигиенических салфеток, памперсов, пеленок. Для детей от шести месяцев есть стульчик для кормления и манеж.

Все эти условия призваны обеспечить процесс непрерывного обучения для студентов, а также возможность преподавания для молодых преподавателей.

Также в комнате матери и ребенка в свободное от посещений время можно проводить индивидуальные консультации, например по грудному вскармливанию, поддержке материнства.

Как отметила Марина Сидухина, в Самарском университете им. Королева создаются самые благоприятные условия для студентов и преподавателей, которые планируют завести детей и совмещать семью с учебой и работой: "Очень важно, что запросы по наполнению комнаты матери и ребенка шли от студентов, и я очень рада, что они учтены и что такие комнаты появляются в учебных заведениях региона".

Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королева, подчеркнул, что университет последовательно развивает инфраструктуру и делает все, чтобы она была удобной для студентов, сотрудников и преподавателей: "Важно, что инициатива по созданию подобного пространства исходила от самих студентов. В университете 96 студенческих семей, мы провели анкетирование, в ходе которого студенческие семьи высказали предложение о создании комнаты матери и ребенка. Поэтому мы приняли решение участвовать в федеральном конкурсе "Помоги маме учиться" и победили в нем. Думаю, особенно комната матери и ребенка будет востребована семьями с детьми до трех лет. Подобное пространство планируем открыть и на северной площадке кампуса университета на ул. Академика Павлова, 1. Нам очень важен контакт с молодыми семьями, важно знать, что им нужно для того, чтобы учиться и работать в университете было комфортно. Если будет спрос, подобных комнат и пространств в университете станет больше".

Регина Воробьева отметила, что вся инфраструктура региона в целом должна стать семейноцентричной: "Необходимо, чтобы любой семье в Самарской области, будь то молодая или многопоколенная дружная семья, было комфортно выходить в любое общественное пространство".

"Семья — основа общества. В России, в Самарской области делается многое для того, чтобы семьи с детьми чувствовали себя защищенными. В нашем регионе действует 39 мер поддержки. К примеру, в конце 2024 г. по инициативе губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева введена новая мера — единовременная выплата в размере 100 тыс. руб. женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет. А совсем недавно Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект, закрепляющий юридический статус студенческой семьи. Государство стоит на страже интересов семей с детьми. И я уверен, что все эти меры будут способствовать изменению демографической ситуации", — заключил Геннадий Котельников.