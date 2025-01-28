Стал известен оклад губернатора Самарской области

Во вторник, 28 января, Самарская губернская дума приняла в двух чтениях законопроект об окладе главы региона. Подробности инициативы озвучил председатель регионального правительства Михаил Смирнов.
"Работая над административной реформой, мы установили, что в региональном законодательстве не установлена база для расчета оклада высшего должностного лица области. Мы решили воспользоваться практикой других регионов, когда оклад губернатора приравнивается к окладу федерального министра, установленному указом президента РФ. Это организационный вопрос. Установление размера должностного оклада не влечет за собой увеличения фонда оплаты труда, расходов бюджета Самарской области и служит по большому счету упорядочению трудовых отношений для государственных служащих и лиц занимающих госдолжности в Самарской области, служит в целом реализация административной реформы", - рассказал Михаил Смирнов.
Законопроект вызвал вопросы депутатов, но, по сути, все они свелись к одному - каким же будет оклад губернатора Вячеслава Федорищева.
"Оклад федерального министра составляет 99 тысяч рублей. Эта сумма соответствует действующему окладу губернатора", - ответил глава правительства.
Последние комментарии
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.