Стал известен оклад губернатора Самарской области

Во вторник, 28 января, Самарская губернская дума приняла в двух чтениях законопроект об окладе главы региона. Подробности инициативы озвучил председатель регионального правительства Михаил Смирнов.

"Работая над административной реформой, мы установили, что в региональном законодательстве не установлена база для расчета оклада высшего должностного лица области. Мы решили воспользоваться практикой других регионов, когда оклад губернатора приравнивается к окладу федерального министра, установленному указом президента РФ. Это организационный вопрос. Установление размера должностного оклада не влечет за собой увеличения фонда оплаты труда, расходов бюджета Самарской области и служит по большому счету упорядочению трудовых отношений для государственных служащих и лиц занимающих госдолжности в Самарской области, служит в целом реализация административной реформы", - рассказал Михаил Смирнов.

Законопроект вызвал вопросы депутатов, но, по сути, все они свелись к одному - каким же будет оклад губернатора Вячеслава Федорищева.

"Оклад федерального министра составляет 99 тысяч рублей. Эта сумма соответствует действующему окладу губернатора", - ответил глава правительства.