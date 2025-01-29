Из школы в Промышленном районе Самары эвакуировали 800 человек

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В среду, 29 января, из школы №65 (ул. Ново-Вокзальная, 19) в Промышленном районе Самары эвакуировали 800 человек, в том числе 650 детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.