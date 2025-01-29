"Т Плюс" отметил лучших студентов теплоэнергетического факультета СамГТУ

Заместитель директора Самарского филиала "Т Плюс" по коммерции и развитию Кирилл Артюхин наградил лучших студентов теплотехнического факультета Самарского государственного технического университета (СамГТУ). В торжественном мероприятии, посвящённом Дню студента, приняли участие декан теплоэнергетического факультета СамГТУ Константин Трубицын и выпускник кафедры "Промышленная теплоэнергетика", член сборной России по плаванию, девятикратный чемпион России Александр Кудашев.

В рамках церемонии состоялась творческая викторина со множеством вопросов на общую эрудицию. Её участники смогли проверить свои знания истории и традиций студенчества, значений имени Татьяна и интересных фактов, связанных с ним. Также знаками отличия были награждены лучшие студенты факультета в номинациях "Наука и инновации", "Культура и творчество" и "Спорт".

"Сейчас каждый из вас строит свой персональный жизненный трек и ищет компанию, в которой ему будет комфортно работать. Я советую присоединиться к дружной команде "Т Плюс"! Здесь вы найдете не только достойные условия труда, но и высокую миссию компании — нести тепло, свет и уют в дома родных, близких и друзей", — поздравил студентов заместитель директора Самарского филиала "Т Плюс" по коммерции и развитию Кирилл Артюхин.