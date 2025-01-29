Самарский военно-патриотический клуб признан лучшим в ПФО

В среду, 29 января, были подведены итоги по реализации общественного проекта Приволжского федерального округа "Герои Отечества" в 2024 году. В номинации "Лучший военно-патриотический клуб" победу одержал самарский "Центр Плотниковых", который с 2009 г. осуществляет большую работу в сфере военно-патриотического воспитания молодежи.
На базе центра подростки занимаются парашютным спортом, спортивным туризмом и ориентированием, а также имеют возможность учиться навыкам основ военной службы и гражданской обороны, в том числе основам тактической подготовки и управлению БПЛА.
Напомним, общественный проект Приволжского федерального округа "Герои Отечества" проводится под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова с 2018 года. Цель проекта - организация системной работы по поддержке защитников Отечества, участников героических событий, а также по увековечению памяти погибших при исполнении воинского и служебного долга.
Последние комментарии
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.