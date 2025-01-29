Самарский военно-патриотический клуб признан лучшим в ПФО

В среду, 29 января, были подведены итоги по реализации общественного проекта Приволжского федерального округа "Герои Отечества" в 2024 году. В номинации "Лучший военно-патриотический клуб" победу одержал самарский "Центр Плотниковых", который с 2009 г. осуществляет большую работу в сфере военно-патриотического воспитания молодежи.

На базе центра подростки занимаются парашютным спортом, спортивным туризмом и ориентированием, а также имеют возможность учиться навыкам основ военной службы и гражданской обороны, в том числе основам тактической подготовки и управлению БПЛА.

Напомним, общественный проект Приволжского федерального округа "Герои Отечества" проводится под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова с 2018 года. Цель проекта - организация системной работы по поддержке защитников Отечества, участников героических событий, а также по увековечению памяти погибших при исполнении воинского и служебного долга.