"Дом.ру Бизнес" приглашает на бесплатный вебинар о защите персональных данных

Федеральный оператор телеком-услуг и цифровых сервисов "Дом.ру Бизнес" приглашает на бесплатный экспертный онлайн-семинар "Как выполнить требования 152-ФЗ "О персональных данных", который состоится 6 февраля 2025 года в 10:00 ч. по московскому времени.
Семинар будет интересен собственникам бизнеса, руководителям, HR-специалистам, сотрудникам информационной безопасности, всем, кто участвует в процессе сбора, хранения и обработки персональных данных, а также тем, кто задается вопросами как:
- правильно организовать защиту ценных сведений;
- выявлять возможные каналы утечки информации;
- принимать меры для предотвращения хищения данных;
- организовать систему работы с персональными данными (регистрация, подготовка документов, обработка и хранение ПДн работников и клиентов), соблюдая требования законодательства.
Ведущий вебинара: Мягков Андрей, эксперт по информационной безопасности "Дом.ру Бизнес", опыт работы в сфере информационной безопасности — более 10 лет.
Практически в любой компании ежедневно происходит обмен информацией в электронном виде, которая представляет интерес для злоумышленников с целью незаконного обогащения. Компании собирают, обрабатывают и хранят персональные данные (ПДн) — информацию о клиентах и сотрудниках. Законодательство в этой сфере становится все строже. В 2025 году за утечку ПДн предусмотрены оборотные штрафы — сумма может достигать 500 млн рублей, напомнили организаторы.
Участники встречи получат практические советы и узнают, что такое персональные данные и как их защитить, организовать сбор, хранение и обработку.
Информация для участников:
Вебинар состоится 6 февраля 2025 года, начало в 10.00 по московскому времени.
Участие бесплатное. Регистрация обязательна.
Чтобы принять участие в вебинаре:
1) Перейдите по ссылке на страницу регистрации https://telekom-operator-dom-ru-b.timepad.ru/event/3219357/;
2) Нажмите на кнопку "Зарегистрироваться бесплатно";
3) Заполните форму регистрации;
4) За 30 минут до начала вебинара перейдите по ссылке, указанной в письме с данными о регистрации, и нажмите участвовать.
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