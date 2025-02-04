"Дом.ру Бизнес" приглашает на бесплатный вебинар о защите персональных данных

Федеральный оператор телеком-услуг и цифровых сервисов "Дом.ру Бизнес" приглашает на бесплатный экспертный онлайн-семинар "Как выполнить требования 152-ФЗ "О персональных данных", который состоится 6 февраля 2025 года в 10:00 ч. по московскому времени.

Семинар будет интересен собственникам бизнеса, руководителям, HR-специалистам, сотрудникам информационной безопасности, всем, кто участвует в процессе сбора, хранения и обработки персональных данных, а также тем, кто задается вопросами как:

правильно организовать защиту ценных сведений;

выявлять возможные каналы утечки информации;

принимать меры для предотвращения хищения данных;

организовать систему работы с персональными данными (регистрация, подготовка документов, обработка и хранение ПДн работников и клиентов), соблюдая требования законодательства.

Ведущий вебинара: Мягков Андрей, эксперт по информационной безопасности "Дом.ру Бизнес", опыт работы в сфере информационной безопасности — более 10 лет.

Практически в любой компании ежедневно происходит обмен информацией в электронном виде, которая представляет интерес для злоумышленников с целью незаконного обогащения. Компании собирают, обрабатывают и хранят персональные данные (ПДн) — информацию о клиентах и сотрудниках. Законодательство в этой сфере становится все строже. В 2025 году за утечку ПДн предусмотрены оборотные штрафы — сумма может достигать 500 млн рублей, напомнили организаторы.

Участники встречи получат практические советы и узнают, что такое персональные данные и как их защитить, организовать сбор, хранение и обработку.

Информация для участников:

Вебинар состоится 6 февраля 2025 года, начало в 10.00 по московскому времени.

Участие бесплатное. Регистрация обязательна.

Чтобы принять участие в вебинаре:

1) Перейдите по ссылке на страницу регистрации https://telekom-operator-dom-ru-b.timepad.ru/event/3219357/;

2) Нажмите на кнопку "Зарегистрироваться бесплатно";

3) Заполните форму регистрации;

4) За 30 минут до начала вебинара перейдите по ссылке, указанной в письме с данными о регистрации, и нажмите участвовать.