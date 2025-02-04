Авито запустил новый формат рекламы для продавцов

На Авито появился новый профессиональный инструмент для продавцов — "Реклама профиля". Он представляет собой размещение баннера продавца на главной странице, при нажатии на который пользователь переходит в профиль продавца на платформе. Об этом сообщила команда монетизации и рекламных технологий Авито.
Воспользоваться опцией рекламы профиля могут профессиональные продавцы с подтвержденным аккаунтом юридического лица или индивидуального предпринимателя. Все креативы в рекламной кампании будут автоматически маркироваться, а данные будут передаваться в ЕРИР.
Алгоритмы машинного обучения помогают продавцам работать с точечно выбранной целевой аудиторией. Система анализирует интересы и предпочтения пользователя, чтобы показывать баннер лишь тем, кто заинтересован в переходе в профиль продавца. Так, он определяет целевую аудиторию на основе истории запросов и региона пользователя, учитывает объявления и категории, которые он искал и просматривал.
"Реклама профиля — профессиональный инструмент для продавцов, которые хотят получить еще больше продаж, заказов и звонков в дополнение к стандартным инструментам продвижения на Авито. Баннер с рекламой профиля на главной будут ежедневно видеть более 20 млн человек. Ценообразование работает по принципу аукциона — продавцы сами смогут выставлять цену перехода в профиль и настраивать таргетинги, кому будет показана реклама. Тестовый период показал, что реклама профиля приносит в среднем на 8% больше контактов в дополнение к стандартным инструментам продвижения", — комментирует Герман Царев, директор по продукту для профессиональных продавцов.
Продавцы смогут следить за результатами кампании в личном кабинете и отслеживать переходы в профиль, их стоимость, конверсию в подписку, а также добавление в избранное объявлений из профиля.
Во время настройки рекламной кампании продавец получит прогнозы, которые помогут ему более эффективно распределить бюджет и выбрать ставку за переход в профиль. К примеру, в крупных городах, где много продавцов соревнуются за внимание аудитории, стоимость просмотров будет выше по сравнению с малыми городами с меньшим количеством конкурентов.
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