16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самой высокооплачиваемой вакансией в Самарской области стала вакансия геолога В 2025 г. в Самарской области планируется профобучение более чем 6 тыс. человек Авито Работа: профессия шлифовщика — лидер по приросту вакансий среди рабочих профессий в январе 2025 г. в Самарской области Самара вошла в топ регионов по количеству работающей в ПВЗ молодежи Нацпроект помогает получить новую профессию

Работа и Кадры Общество

Самой высокооплачиваемой вакансией в Самарской области стала вакансия геолога

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Служба занятости Самарской области назвала самые высокооплачиваемые вакансии региона. Рейтинг возглавил главный геолог.

На данную позицию сотрудников ищет нефтеперерабатывающая компания "Регион-нефть". Новым сотрудникам готовы платить от 250 до 300 тыс. рублей.

На втором месте — машинисты подъемников и мотористы цементировочного агрегата. Заработную плату от 200 до 280 тыс. руб. по этим вакансиях предлагает нефтесервисное предприятие "Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин".

Завершает тройку лидеров предложение от компании "Траектория-Сервис", специализирующейся на инженерно-технологическом и телеметрическом сопровождении бурения скважин. На предприятие требуется токарь с заработной платой 195 тыс. рублей.

Всего для жителей Самарской области доступно около 39 тыс. предложений от региональных компаний с разным уровнем дохода. Самыми востребованными на локальном рынке труда остаются рабочие профессии.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2