Самой высокооплачиваемой вакансией в Самарской области стала вакансия геолога

Служба занятости Самарской области назвала самые высокооплачиваемые вакансии региона. Рейтинг возглавил главный геолог.

На данную позицию сотрудников ищет нефтеперерабатывающая компания "Регион-нефть". Новым сотрудникам готовы платить от 250 до 300 тыс. рублей.

На втором месте — машинисты подъемников и мотористы цементировочного агрегата. Заработную плату от 200 до 280 тыс. руб. по этим вакансиях предлагает нефтесервисное предприятие "Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин".

Завершает тройку лидеров предложение от компании "Траектория-Сервис", специализирующейся на инженерно-технологическом и телеметрическом сопровождении бурения скважин. На предприятие требуется токарь с заработной платой 195 тыс. рублей.

Всего для жителей Самарской области доступно около 39 тыс. предложений от региональных компаний с разным уровнем дохода. Самыми востребованными на локальном рынке труда остаются рабочие профессии.