Вячеслав Федорищев вошел в состав Комиссии по научно-технологическому развитию РФ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вошел в обновленный состав Комиссии по научно-технологическому развитию Российской Федерации (КНТР) согласно Указу президента Российской Федерации от 03.02.2025 № 60.
Вхождение Вячеслава Федорищева в комиссию по научно-технологическому развитию страны усилит роль региона в национальной и глобальной научно-технологической повестке. Это открывает доступ к ресурсам, усиливает конкурентоспособность и способствует устойчивому развитию региона. А также привлечет новых инвесторов, международных партнеров. Вовлечение региона в реализацию национальных проектов технологического лидерства благодаря дополнительным инвестициям и финансированию будет увеличиваться.
Сильные компетенции региона, в особенности в области аэрокосмического машиностроения, будут достойно представлены на федеральном уровне и смогу получить дополнительно развитие.
Председателем Комиссии остается вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а его заместителями назначены Геннадий Красников и Валерий Фальков.
Состав комиссии за последние месяцы заметно усилен и расширены полномочия ее участников.
КНТР является постоянно действующим органом при правительстве России, и ее деятельность направлена на комплексное принятие решений в сфере научно-технологического развития страны. Одним из ключевых изменений стало серьезное усиление состава КНТР губернаторским корпусом и представителями ведущих технологических компаний и госкорпораций.
Кроме того, Указом президента Российской Федерации от 16.01.2025 № 30 были расширены полномочия Комиссии, включающие: согласование национальных проектов технологического лидерства и отраслевых стратегий; мониторинг Стратегии научно-технологического развития страны; согласование предложений по выделению дополнительных средств из федерального бюджета на научные исследования и разработки гражданского назначения; рассмотрение предложений по перераспределению неиспользованных средств, предусмотренных на реализацию госпрограммы в области научно-технологического развития; утверждение стратегий развития университетов, обеспечивающих подготовку кадров и разработку технологий для технологического лидерства страны и другие.
Благодаря решениям президента РФ Владимира Путина выстраивается эффективная система, направленная на достижение национальных целей развития и реализацию приоритетных направлений Стратегии научно-технологического развития.
Последние комментарии
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.