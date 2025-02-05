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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев вошел в состав Комиссии по научно-технологическому развитию РФ

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вошел в обновленный состав Комиссии по научно-технологическому развитию Российской Федерации (КНТР) согласно Указу президента Российской Федерации от 03.02.2025 № 60.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Вхождение Вячеслава Федорищева в комиссию по научно-технологическому развитию страны усилит роль региона в национальной и глобальной научно-технологической повестке. Это открывает доступ к ресурсам, усиливает конкурентоспособность и способствует устойчивому развитию региона. А также привлечет новых инвесторов, международных партнеров. Вовлечение региона в реализацию национальных проектов технологического лидерства благодаря дополнительным инвестициям и финансированию будет увеличиваться.

Сильные компетенции региона, в особенности в области аэрокосмического машиностроения, будут достойно представлены на федеральном уровне и смогу получить дополнительно развитие.

Председателем Комиссии остается вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а его заместителями назначены Геннадий Красников и Валерий Фальков.

Состав комиссии за последние месяцы заметно усилен и расширены полномочия ее участников.

КНТР является постоянно действующим органом при правительстве России, и ее деятельность направлена на комплексное принятие решений в сфере научно-технологического развития страны. Одним из ключевых изменений стало серьезное усиление состава КНТР губернаторским корпусом и представителями ведущих технологических компаний и госкорпораций.

Кроме того, Указом президента Российской Федерации от 16.01.2025 № 30 были расширены полномочия Комиссии, включающие: согласование национальных проектов технологического лидерства и отраслевых стратегий; мониторинг Стратегии научно-технологического развития страны; согласование предложений по выделению дополнительных средств из федерального бюджета на научные исследования и разработки гражданского назначения; рассмотрение предложений по перераспределению неиспользованных средств, предусмотренных на реализацию госпрограммы в области научно-технологического развития; утверждение стратегий развития университетов, обеспечивающих подготовку кадров и разработку технологий для технологического лидерства страны и другие. 

Благодаря решениям президента РФ Владимира Путина выстраивается эффективная система, направленная на достижение национальных целей развития и реализацию приоритетных направлений Стратегии научно-технологического развития.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

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