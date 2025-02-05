Вячеслав Федорищев вошел в состав Комиссии по научно-технологическому развитию РФ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вошел в обновленный состав Комиссии по научно-технологическому развитию Российской Федерации (КНТР) согласно Указу президента Российской Федерации от 03.02.2025 № 60.

Вхождение Вячеслава Федорищева в комиссию по научно-технологическому развитию страны усилит роль региона в национальной и глобальной научно-технологической повестке. Это открывает доступ к ресурсам, усиливает конкурентоспособность и способствует устойчивому развитию региона. А также привлечет новых инвесторов, международных партнеров. Вовлечение региона в реализацию национальных проектов технологического лидерства благодаря дополнительным инвестициям и финансированию будет увеличиваться.

Сильные компетенции региона, в особенности в области аэрокосмического машиностроения, будут достойно представлены на федеральном уровне и смогу получить дополнительно развитие.

Председателем Комиссии остается вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а его заместителями назначены Геннадий Красников и Валерий Фальков.

Состав комиссии за последние месяцы заметно усилен и расширены полномочия ее участников.

КНТР является постоянно действующим органом при правительстве России, и ее деятельность направлена на комплексное принятие решений в сфере научно-технологического развития страны. Одним из ключевых изменений стало серьезное усиление состава КНТР губернаторским корпусом и представителями ведущих технологических компаний и госкорпораций.

Кроме того, Указом президента Российской Федерации от 16.01.2025 № 30 были расширены полномочия Комиссии, включающие: согласование национальных проектов технологического лидерства и отраслевых стратегий; мониторинг Стратегии научно-технологического развития страны; согласование предложений по выделению дополнительных средств из федерального бюджета на научные исследования и разработки гражданского назначения; рассмотрение предложений по перераспределению неиспользованных средств, предусмотренных на реализацию госпрограммы в области научно-технологического развития; утверждение стратегий развития университетов, обеспечивающих подготовку кадров и разработку технологий для технологического лидерства страны и другие.

Благодаря решениям президента РФ Владимира Путина выстраивается эффективная система, направленная на достижение национальных целей развития и реализацию приоритетных направлений Стратегии научно-технологического развития.