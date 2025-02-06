В Тольятти ночью сгорели торговые павильоны

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В четверг, 6 февраля, в 3:44 на пр. Степана Разина в Автозаводском районе Тольятти загорелись торговые павильоны Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.