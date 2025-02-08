В Тольятти при пожаре в жилом доме пострадали две пожилые женщины

В субботу, 8 февраля, в 8:57 на ул. Механизаторов, 29 в Комсомольском районе Тольятти загорелась квартира в многоквартирном жилом доме, передает ГУ МЧС по Самарской области.
Пожар произошел на пятом этаже. Горели домашние вещи на площади 12 кв. метров.
В 9:32 спасателям удалось ликвидировать пламя.
Сообщается о двух пострадавших - 99-летней и 74-летней женщинах. Кроме того, из здания было эвакуировано 10 человек.
Для тушения пожара от МЧС России привлекались 34 человека и 8 единиц техники.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !