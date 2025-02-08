В Тольятти при пожаре в жилом доме пострадали две пожилые женщины

В субботу, 8 февраля, в 8:57 на ул. Механизаторов, 29 в Комсомольском районе Тольятти загорелась квартира в многоквартирном жилом доме, передает ГУ МЧС по Самарской области.

Пожар произошел на пятом этаже. Горели домашние вещи на площади 12 кв. метров.

В 9:32 спасателям удалось ликвидировать пламя.

Сообщается о двух пострадавших - 99-летней и 74-летней женщинах. Кроме того, из здания было эвакуировано 10 человек.

Для тушения пожара от МЧС России привлекались 34 человека и 8 единиц техники.