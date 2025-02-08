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Футбол Спорт

Форвард самарских "Крыльев" Бенхамин Гарре может уехать в Бразилию

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Форвард самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Бенхамин Гарре может уехать в Бразилию: Васко да Гама прислал оффер в Самару о платной аренде Бена до конца сезона за €500к с необязательным правом выкупа за 3,5 млн. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Как пишет Иван Карпов, "Крылья" не устраивает такое предложение: они хотят 4,5 млн (половину придется отдать Расингу) и чтобы опция была обязательной. Стороны находятся в переговорах.

Последние пару лет Гарре преследуют мышечные повреждения: в прошлом сезоне аргентинец пропустил 11 матчей РПЛ и Fonbet Кубка России, в этом — 5. Сейчас у него всего 1 гол (!) в чемпионате. И то, с пенальти.

"В таких обстоятельствах отпустить Бена за хорошие деньги — нормальное решение. Единственное, тогда Крылья останутся с тремя фланговыми игроками (Ежов, Дмитриев и Бабаев) + двоих из них они арендуют до лета. Да, еще есть Олейников, но он полезнее в центре. И кем тогда самарцы будут бороться за выживание в РПЛ (вспомните о кадровых проблемах из-за отъезда Мендеса) — пока не очень понятно. Видимо, игроки на вход все-таки будут", - размышляет Карпов.

Напомним, 22-летний аргентинский полузащитник перешел в "Крылья Советов" в начале января 2023 года. Он подписал контракт с самарской командой на 3,5 года. Бенхамин выступал за "Крылья" под номером 28.

Гарре — уроженец Буэнос-Айреса, он начинал свою карьеру в аргентинском "Велесе". В июле 2016 г. Бенхамин перешел в "Манчестер Сити", в составе молодежных команд которого он провел 61 матч, забил 14 голов и отдал 7 голевых передач. После перешел в аргентинский "Расинг", за который сыграл 32 игры, забил 3 мяча и трижды ассистировал партнерам. Последний клуб Гарре — "Атлетико Уракан". Там Бенхамин сыграл 26 игр, забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу.

 

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

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