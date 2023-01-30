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Футбол Спорт

Аргентинский полузащитник Бенхамин Гарре перешел в "Крылья Советов"

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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22-летний футболист подписал контракт с самарской командой на 3,5 года. Бенхамин будет выступать за "Крылья" под номером 28.

Гарре — уроженец Буэнос-Айреса, он начинал свою карьеру в аргентинском "Велесе". В июле 2016 г. Бенхамин перешел в "Манчестер Сити", в составе молодежных команд которого он провел 61 матч, забил 14 голов и отдал 7 голевых передач. После перешел в аргентинский "Расинг", за который сыграл 32 игры, забил 3 мяча и трижды ассистировал партнерам. Последний клуб Гарре — "Атлетико Уракан". Там Бенхамин сыграл 26 игр, забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу.

"Бенхамин Гарре — это яркий футболист высокого уровня, он прошел школу "Манчестер Сити", где работал с большими профессионалами, включая Хосепа Гвардиолу. Это взрывной игрок с хорошим дриблингом, скоростью и видением поля. Он способен сыграть слева, справа и в центре.

Переговоры и сама организация перехода Бенхамина в нашу команду были непростыми, но в итоге нам удалось достигнуть договоренности. Мы рассчитываем, что Гарре добавит красок нашей атаке и поможет "Крыльям" достичь необходимых результатов", — отметил генеральный директор ПФК "Крылья Советов" Вадим Андреев.

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