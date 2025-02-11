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Хоккей Спорт

"Лада" уступила "Сибири" - 1:4

НОВОСИБИРСК. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 11 февраля, "Лада" на "Сибирь-Арене" в Новосибирске провела матч регулярного сезона чемпионата КХЛ с местной "Сибирью".

В первом периоде счет подопечные Павла Зубова пропустили две шайбы. После удаления Максима Березина у хозяев отличился Кирилл Рассказов. Через две минуты у тольяттинцев удалился Никита Попугаев, и "Лада" вновь пропустила — отметился Энди Андреофф.

Во втором периоде тольяттинцы отыграли одну шайбу. Архип Неколенко забил с передачи Данила Юртайкина — 2:1. В третьем периоде игроки "Лады" пропустили при игре 3 против 5. Свое имя в протокол записал Тэйлор Бек — 3:1.

В концовке тренерский штаб тольяттинцев взял экстренный тайм-аут, поменял вратаря на шестого полевого игрока. Однако после неудачного вбрасывания тольяттинцы ошиблись на чужой половине поля, и у хозяев после рикошета от борта в пустые ворота забил Сергей Широков — 4:1.

Поражение стало для "Лады" девятым подряд.

Следующий матч тольяттинцы проведут 15 февраля в Астане. Соперником станет "Барыс".

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

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