16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито и Skyeng разработали совместный урок ко Всемирному дню безопасного интернета Самарские мужчины совершают спонтанные покупки и не любят дримскроллинг 4G-связь от билайна заработала в 15 селах Самарской области МТС проведет бесплатные вебинары по цифровизации для предпринимателей Самарской области Испытания завершены: первые двадцать базовых станций "БУЛАТ" переведены в коммерческую эксплуатацию

Интернет Транспорт и связь

Авито и Skyeng разработали совместный урок ко Всемирному дню безопасного интернета

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Авито и онлайн-школа английского Skyeng разработали совместный урок, приуроченный ко Всемирному дню безопасного интернета, который отмечают в этом году 11 февраля. Благодаря прохождению урока ученики школы смогут освоить новую лексику и узнать об основных правилах безопасных покупок в сети, рассказали в пресс-службе Авито.

Эксперты Авито разработали для совместного урока материалы об основах цифровой гигиены, которые охватывают все основные термины и инструменты защиты. На базе этих материалов эксперты Skyeng создали урок по английскому, который подойдет ученикам с разным уровнем знания языка. Из него ученики узнают о главных особенностях работы классифайдов, выучат, что такое фрод и социальная инженерия, какие технологии от них защищают, на что ориентироваться при выборе продавца в сети и как избежать недоразумений при взаимодействии в интернете.

Урок содержит разные форматы: тексты, аудирование, устное и письменное обсуждение темы защиты сделок, тестирование по правилам безопасности.

"Ежегодно Авито вкладывает в создание и развитие инструментов безопасности 5 млрд рублей. Но только в сочетании с образовательными программами эти инвестиции способны дать максимальный эффект. Особенность онлайн-школ, подобных Skyeng — это возможность узнавать новое детям и взрослым в простой игровой форме. Мы уверены, что тема безопасных сделок не оставит равнодушными как учеников, так и преподавателей школы, и все они смогут прокачать навыки цифровой гигиены одновременно с языковыми", — говорит директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова.

"В сегодняшней реальности технологии уже проникли практически во все сферы нашей жизни, а люди разного возраста каждый день проводят по несколько часов за компьютерами и смартфонами. В таких условиях безопасно пользоваться интернетом не менее важно, чем запирать дверь дома.

Мы рады, что с помощью нашего совместного урока многие смогут не только выучить новую лексику, но и повысить уровень цифровой грамотности. Сегодня эти знания как никогда актуальны", — говорит Ирина Кекелева, senior IT security manager Skyeng.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2