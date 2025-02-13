Самарских школьников приглашают поучаствовать в викторине "Знание.Игра" Российского общества "Знание"

Чемпионат "Знание.Игра" Российского общества "Знание" пройдет 15 февраля. Школьники смогут проверить свои знания по пройденному материалу в рамках профориентационного курса "Россия — мои горизонты", а победители игр получат ценные призы от партнеров курса.
Предстоящая интеллектуальная игра пройдет по итогам отраслевых уроков, на которых школьники узнают о достижениях страны в науке и образовании, легкой промышленности, а также о нефтегазохимическом комплексе РФ.
Чемпионат пройдет во всех федеральных округах страны, при этом для Дальневосточного и Сибирского округов будет разработан свой вариант викторины — вопросы для школьников в разных часовых поясах повторятся не будут. Игра для профориентационного курса будет состоять из трех туров: в первом школьники ответят на вопросы о добыче и переработке полезных ископаемых, во втором туре ребята проверят свои знания о легкой промышленности, темой третьего тура станет наука и образование.
Для участия в игре необходимо пройти регистрацию на сайте "Знание.Игра". Итоги игры будут подведены по каждому федеральном округу и в новых регионах — на сайте будут опубликованы рейтинги.
Партнерами чемпионата стали СИБУР, ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов", Фонд поддержки социальных проектов, Особая экономическая зона "Алабуга", ФГБОУ ВО "Московский государственный лингвистический университет".
Помимо проведения интеллектуальных игр Общество "Знание" снимает видеоконтент для занятий.
Курс "Россия — мои горизонты" — инициатива министерства просвещения Российской Федерации. Он реализуется Фондом гуманитарных проектов, федеральным оператором Единой модели профориентации в России. Курс создан для профориентации школьников.С расписанием ближайших уроков, их темами и видеоконтентом можно ознакомиться на сайте.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.