16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарских школьников приглашают поучаствовать в викторине "Знание.Игра" Российского общества "Знание" Студенты и школьники Самарской области стали участниками акции ко Дню российской науки Самарская молодежь представила свой проект на 14 смене в МДЦ "АРТЕК" Проект совета молодежи "Электрощит Самара" победил в региональном этапе премии #МЫВМЕСТЕ Каким стал 2024 год для туристической отрасли Самарской области?

Молодежная политика Общество

Самарских школьников приглашают поучаствовать в викторине "Знание.Игра" Российского общества "Знание"

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Чемпионат "Знание.Игра" Российского общества "Знание" пройдет 15 февраля. Школьники смогут проверить свои знания по пройденному материалу в рамках профориентационного курса "Россия — мои горизонты", а победители игр получат ценные призы от партнеров курса.

Фото: пресс-служба Российского общества Знание

Предстоящая интеллектуальная игра пройдет по итогам отраслевых уроков, на которых школьники узнают о достижениях страны в науке и образовании, легкой промышленности, а также о нефтегазохимическом комплексе РФ.

Чемпионат пройдет во всех федеральных округах страны, при этом для Дальневосточного и Сибирского округов будет разработан свой вариант викторины — вопросы для школьников в разных часовых поясах повторятся не будут. Игра для профориентационного курса будет состоять из трех туров: в первом школьники ответят на вопросы о добыче и переработке полезных ископаемых, во втором туре ребята проверят свои знания о легкой промышленности, темой третьего тура станет наука и образование.

Для участия в игре необходимо пройти регистрацию на сайте "Знание.Игра". Итоги игры будут подведены по каждому федеральном округу и в новых регионах — на сайте будут опубликованы рейтинги.

Партнерами чемпионата стали СИБУР, ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов", Фонд поддержки социальных проектов, Особая экономическая зона "Алабуга", ФГБОУ ВО "Московский государственный лингвистический университет".

Помимо проведения интеллектуальных игр Общество "Знание" снимает видеоконтент для занятий.
Курс "Россия — мои горизонты" — инициатива министерства просвещения Российской Федерации. Он реализуется Фондом гуманитарных проектов, федеральным оператором Единой модели профориентации в России. Курс создан для профориентации школьников.С расписанием ближайших уроков, их темами и видеоконтентом можно ознакомиться на сайте.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

Фото на сайте

В Самаре отпраздновали 100-летие создания ВЛКСМ

В Самаре отпраздновали 100-летие создания ВЛКСМ

Самарские первокурсники присоединились к всероссийскому параду студенчества

Самарские первокурсники присоединились к всероссийскому параду студенчества

Глава региона подвел итоги молодежного форума "iВолга-2018"

Глава региона подвел итоги молодежного форума "iВолга-2018"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2