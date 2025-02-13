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Страхование Финансы

"Росгосстрах" и ВТБ: спрос на стоматологические услуги продолжает расти

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2024 году количество оплат стоматологических услуг в нашей стране выросло практически вполовину. Число запросов на включение стоматологии в медицинские программы страховых компаний также увеличилось. Таковы результаты анализа платежей и спроса со стороны клиентов по ДМС, который провели банк ВТБ, СК "Росгосстрах" и Первый ОФД.

Владельцы банковских карт ВТБ потратили в 2024 году в стоматологических клиниках свыше 30 млрд рублей. Это на 60% больше, чем годом ранее. Средний чек в стоматологиях вырос на 10% к 2024 году и за прошлый год составил 8160 рублей. Спрос на стоматологические услуги рос на протяжении всего 2024 года: так, в четвертом квартале минувшего года он стал выше на 44% по сравнению с первым кварталом того же года.

В связи с ростом цен на стоматологические услуги многие корпоративные клиенты "Росгосстраха" включают в полисы добровольного медицинского страхования своих сотрудников лечение зубов. Если в 2023 году по программам ДМС со стоматологией было застраховано 1,3 млн человек, то в 2024 году их число выросло на 38,4%, до 1,8 млн человек. В 2024 году объем выплат за стоматологические услуги, оказанные застрахованным по ДМС в "Росгосстрахе", составил около 1,2 млрд рублей.

"Компании, оформляющие полисы ДМС для сотрудников, регулярно запрашивают стоматологию. В Москве подавляющее число программ наших корпоративных клиентов, около 95%, содержат услуги стоматологии. В регионах эта цифра пониже, около 75%. Включение этой услуги в программу ДМС существенно ее "обогащает", при совсем некритично влияя на первоначальную стоимость. В среднем полис ДМС со стоматологией на 10% дороже, чем без нее", — комментирует Ольга Купцова, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК "Росгосстрах".

В сегменте стоматологических товаров для массового использования отмечается стабильный спрос на основные группы товаров для гигиены полости рта. По данным сервиса первый ОФД (входит в Группу ВТБ), в четвертом квартале 2024 года россияне приобретали зубные пасты и щетки, освежители и наборы по уходу за полостью рта в объемах, сопоставимых с покупками в последние три месяца 2023 года. Всплеск на 20% зафиксирован только на бальзамы для десен и на 10% на средства по отбеливанию зубов. В январе 2025 года заметно упали продажи освежителей для полости рта — падение к январю 2024 года на 38%. Рост отмечается также в части средств по отбеливанию зубов (+9%) и бальзамов для десен (+14%).

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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