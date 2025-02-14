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Хоккей Спорт

В ХК "Лада" вновь возникли долги по зарплатам

ТОЛЬЯТТИ. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В тольяттинском хоккейном клуб "Лада" в очередной раз столкнулись с долгами по заработной плате. Об этом стало известно из послематчевого комментария тренера клуба Павла Зубова, который он дал после игры с "Сибирью" (1:4) 13 февраля.

"Небольшие [задержки зарплат] есть, но они погашаются, все нормально будет. К нам пришел директор и сказал, что к концу месяца все погасят, этим он внес ясность игрокам", — рассказал Зубов.

Напомним, 5 ноября 2024 г. на ситуацию с задолженностью по зарплате в "Ладе" обращал внимание губернатор Вячеслав Федорищев. Тогда он в ходе оперативного совещания регионального правительства поручил ликвидировать долги в кратчайшие сроки.

В середине ноября в клубе сменился главный тренер - его возглавил Павел Зубов. В начале февраля  был назначен новый генеральный директор - Игорь Поваров.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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