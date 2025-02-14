В ХК "Лада" вновь возникли долги по зарплатам

В тольяттинском хоккейном клуб "Лада" в очередной раз столкнулись с долгами по заработной плате. Об этом стало известно из послематчевого комментария тренера клуба Павла Зубова, который он дал после игры с "Сибирью" (1:4) 13 февраля.

"Небольшие [задержки зарплат] есть, но они погашаются, все нормально будет. К нам пришел директор и сказал, что к концу месяца все погасят, этим он внес ясность игрокам", — рассказал Зубов.

Напомним, 5 ноября 2024 г. на ситуацию с задолженностью по зарплате в "Ладе" обращал внимание губернатор Вячеслав Федорищев. Тогда он в ходе оперативного совещания регионального правительства поручил ликвидировать долги в кратчайшие сроки.

В середине ноября в клубе сменился главный тренер - его возглавил Павел Зубов. В начале февраля был назначен новый генеральный директор - Игорь Поваров.