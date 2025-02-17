Женщина и ребенок пострадали при столкновении Ssang Yong и Lada в Самаре

В воскресенье, 16 февраля, в Самаре два человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 12:00 41-летний водитель Ssang Yong в условиях снегопада ехал по ул. Арзамасской, уступил дорогу и в районе дома № 46 столкнулся с Lada Kalina, под управлением 44-летней женщины. От удара отечественную легковушку отбросило на дорожное ограждение.

В аварии пострадали автомобилистка и ее семилетняя пассажирка.