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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Перед праздниками на маркетплейсах выросли продажи мужской одежды и ювелирных украшений

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Категории подарков для мужчин показали самый высокий рост спроса на маркетплейсах в преддверии 14 февраля. А вот продажи товаров в категориях "Женщинам" и "Красота", напротив, почти не изменились. Среди гаджетов для своих вторых половинок чаще покупали беспроводные наушники, смарт-часы и умные колонки. Такие выводы сделали специалисты на основании данных сервиса "Аналитика маркетплейсов", а также продаж в объединённой розничной сети МегаФона и Yota и интернет-магазине с 1 по 14 февраля текущего года.

Согласно данным сервиса, активнее всего ко Дню всех влюблённых приобреталась одежда для мужчин. С 8 по 14 февраля эта категория выросла на 30% в сравнении с предшествующей неделей. На втором месте оказались различные товары по уходу для сильного пола (средства для бритья, кремы, шампуни и т. д.) — здесь рост составил 23%. И лишь на третьем месте расположилась женская товарная категория. Речь идет о ювелирных изделиях для женщин — их в преддверии Дня всех влюбленных стали покупать на 20% чаще.

Примечательно, что годом ранее в топ-3 также входили категории одежды и косметики для мужчин — спрос на них в течение 7 дней перед 14 февраля был выше на 21% и 19% соответственно в сравнении с первой неделей февраля. А вот лидером в 2024 году стали сладости, которые покупали в подарок на 24% активнее.

В этом году на День святого Валентина россияне также покупали на маркетплейсах сладости, но не так активно, как годом раньше (рост +18%). Ожидаемо самыми востребованными в этой категории стали конфеты (+12%). Выросли также продажи парфюмерии (+16%), аксессуаров и товаров для взрослых (+11% у обеих категорий). При этом средний чек на неделе перед 14 февраля заметнее всего подскочил у косметики для мужчин — сразу на 87%. Средний чек за букет цветов стал выше на 25%, третье место по динамике среднего чека занимают ювелирные изделия (+22%).

Пик покупательской активности на маркетплейсах пришёлся на 10–12 февраля — покупать подарки россияне предпочли накануне праздника.

Среди гаджетов, приобретённых в объединённой розничной сети МегаФона и Yota, предпочтение отдавали беспроводным наушникам, смарт-часам и умным колонкам: каждая из категорий выросла в продажах более чем на 20% в течение 7 дней перед Днём всех влюблённых.

В Самарской области в преддверии праздника также наблюдался заметный рост интереса к различным категориям электроники. Согласно исследованию, спрос на беспроводные наушники увеличился на 41%, на смарт-часы — на 37%, а на смартфоны — на 15%.

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ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

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