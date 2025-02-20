Вячеслав Федорищев прокомментировал фейк о своей смерти

В четверг, 20 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале прокомментировал фейк о собственной смерти.
Губернатор сообщил, что прочитал новость о своей смерти во время тестовой поездки на прибывших в Самару трамваях "Львенок".
"Прочитал новость о том, что я умер — завершил жизнь самоубийством. Конечно же, это фейк, который недруги, укронацисты, распространяют в развитие темы с Сызранским НПЗ, — рассказал Вячеслав Федорищев. — Не верьте. Не совершил. Продолжаем работать".
Напомним, в ночь на 19 февраля Сызранский НПЗ был атакован беспилотными летательными аппаратами.
Последние комментарии
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.