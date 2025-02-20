Вячеслав Федорищев прокомментировал фейк о своей смерти

В четверг, 20 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале прокомментировал фейк о собственной смерти.

Губернатор сообщил, что прочитал новость о своей смерти во время тестовой поездки на прибывших в Самару трамваях "Львенок".

"Прочитал новость о том, что я умер — завершил жизнь самоубийством. Конечно же, это фейк, который недруги, укронацисты, распространяют в развитие темы с Сызранским НПЗ, — рассказал Вячеслав Федорищев. — Не верьте. Не совершил. Продолжаем работать".

Напомним, в ночь на 19 февраля Сызранский НПЗ был атакован беспилотными летательными аппаратами.