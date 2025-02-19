Атаке БПЛА подвергся Сызранский НПЗ

В ночь на 19 февраля Сызранский НПЗ был атакован беспилотными летательными аппаратами.
"Уважаемые жители Самарской области. Сегодня ночью киевский режим подверг атаке Сызранский НПЗ. На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал в своем Телеграм-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Глава региона также обратил внимание на то, что на данный момент (он публиковал пост в 3:57) в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.
При этом сообщение об опасности атаки БПЛА в Самарской области появилось в официальном приложении МЧС России в 2:15.
Напомним, Сызранский НПЗ уже подвергался атаке БПЛА в марте 2024 года. Тогда, по сообщениям СМИ, на заводе сгорела одна из установок переработки нефти.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.