Атаке БПЛА подвергся Сызранский НПЗ

В ночь на 19 февраля Сызранский НПЗ был атакован беспилотными летательными аппаратами.

"Уважаемые жители Самарской области. Сегодня ночью киевский режим подверг атаке Сызранский НПЗ. На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал в своем Телеграм-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Глава региона также обратил внимание на то, что на данный момент (он публиковал пост в 3:57) в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

При этом сообщение об опасности атаки БПЛА в Самарской области появилось в официальном приложении МЧС России в 2:15.

Напомним, Сызранский НПЗ уже подвергался атаке БПЛА в марте 2024 года. Тогда, по сообщениям СМИ, на заводе сгорела одна из установок переработки нефти.