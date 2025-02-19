Губернатор: "Крупных повреждений на Сызранском НПЗ нет"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале сообщил, что ситуация на Сызранском НПЗ, подвергшемся атаке БПЛА, находится на контроле.
"Ситуация на Сызранском НПЗ — на контроле. Последствия атаки ликвидированы. Пострадавших и крупных повреждений — нет. Сохраняйте бдительность и спокойствие, доверяйте проверенным источникам информации, — призвал Вячеслав Федорищев.
Напомним, в ночь на среду, 19 февраля, атаке БПЛА подвергся Сызранский НПЗ.
Последние комментарии
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.