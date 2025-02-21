Аналитика МТС: количество майнинговых ферм в России за год выросло на 7%

Цифровая экосистема МТС проанализировала активность российских майнеров цифровой валюты с помощью запатентованного решения поиска хищений и аномалий на энергосетях Energytool. На январь 2025 года в России выявлено 136 575 майнинговых ферм, их количество в годовом сопоставлении выросло на 7%. Суммарная мощность всех уникальных майнинговых ферм в России может превышать 11 ГВт.
Среди клиентов МТС более 50 крупных федеральных и региональных энергетических компаний, а также промышленных предприятий. Клиенты МТС с помощью системы Energytool на базе искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения выявляют аномалии энергопотребления и локализуют места возможного хищения. Алгоритм анализирует интернет-трафик и ряд других параметров, в том числе данные умных счётчиков, загруженные в АСКУЭ. Клиенты сервиса EnergyTool имеют возможность определить локации майнинговых ферм на собственных активах.
Больше всего ферм было выявлено в Иркутской области, Москве, Московской области, Республике Башкортостан и Самарской области. Годом ранее в топ-5 входили регионы Северного Кавказа. По данным EnergyTool МТС, в Иркутской майнинг вырос на 18%. Самый большой рост при этом по России в январе показали Тюменская область — 49%, Свердловская область — 42%, ХМАО — 36%, Пермский край — 30%, Челябинская область — 32%, Республика Башкортостан — на 24%, Самарская область — 20%, Красноярский край — на 6%.
В результате проведенного анализа было установлено, что на территории Иркутской области сосредоточено более 10% от выявленных майнинговых ферм. В Москве этот показатель составил около 9%, в Московской области — 8%. В Республике Башкортостан и Краснодарском крае зафиксировано по 4% от всех объектов, а в Самарской, Новосибирской, Свердловской областях, Санкт-Петербурге и Республике Татарстан — по 3%.
Сопоставив динамику появления мощностей с динамикой крипторынка, аналитики МТС Energytool пришли к выводу, что пиковая загрузка ферм пришлась на май, февраль и октябрь 2024 года. Наиболее активно в России добывают Bitcoin, на который приходится 90% мощностей, а также — Litecoin, Kaspa, Ethereum и Monero.
Последние комментарии
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?