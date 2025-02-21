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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Аналитика МТС: количество майнинговых ферм в России за год выросло на 7%

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровая экосистема МТС проанализировала активность российских майнеров цифровой валюты с помощью запатентованного решения поиска хищений и аномалий на энергосетях Energytool. На январь 2025 года в России выявлено 136 575 майнинговых ферм, их количество в годовом сопоставлении выросло на 7%. Суммарная мощность всех уникальных майнинговых ферм в России может превышать 11 ГВт.

Фото: предоставлено МТС

Среди клиентов МТС более 50 крупных федеральных и региональных энергетических компаний, а также промышленных предприятий. Клиенты МТС с помощью системы Energytool на базе искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения выявляют аномалии энергопотребления и локализуют места возможного хищения. Алгоритм анализирует интернет-трафик и ряд других параметров, в том числе данные умных счётчиков, загруженные в АСКУЭ. Клиенты сервиса EnergyTool имеют возможность определить локации майнинговых ферм на собственных активах.

Больше всего ферм было выявлено в Иркутской области, Москве, Московской области, Республике Башкортостан и Самарской области. Годом ранее в топ-5 входили регионы Северного Кавказа. По данным EnergyTool МТС, в Иркутской майнинг вырос на 18%. Самый большой рост при этом по России в январе показали Тюменская область — 49%, Свердловская область — 42%, ХМАО — 36%, Пермский край — 30%, Челябинская область — 32%, Республика Башкортостан — на 24%, Самарская область — 20%, Красноярский край — на 6%.

В результате проведенного анализа было установлено, что на территории Иркутской области сосредоточено более 10% от выявленных майнинговых ферм. В Москве этот показатель составил около 9%, в Московской области — 8%. В Республике Башкортостан и Краснодарском крае зафиксировано по 4% от всех объектов, а в Самарской, Новосибирской, Свердловской областях, Санкт-Петербурге и Республике Татарстан — по 3%.

Сопоставив динамику появления мощностей с динамикой крипторынка, аналитики МТС Energytool пришли к выводу, что пиковая загрузка ферм пришлась на май, февраль и октябрь 2024 года. Наиболее активно в России добывают Bitcoin, на который приходится 90% мощностей, а также — Litecoin, Kaspa, Ethereum и Monero.

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