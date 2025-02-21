В Самарской области VoLTE-трафик вырос на 42%

Т2, российский оператор мобильной связи, проанализировал динамику использования VoLTE абонентами в Самарской области. Оператор внедрил технологию в регионе в октябре прошлого года. Сервис обеспечивает мгновенное соединение с собеседником по сети 4G (LTE), высокое качество звука и отсутствие посторонних шумов.

К концу 2024 года доля вызовов с использованием технологии VoLTE среди самарцев увеличилась на 42%. Ежемесячное потребление VoLTE-трафика превысило 50 тысяч минут. Оценить новое качество звонков смоли 62% абонентов T2 в регионе. VoLTE позволяет передавать голосовые вызовы по сети LTE и при этом обеспечивает непрерывное подключение к высокоскоростному интернету — клиент может разговаривать по телефону, не останавливая текущую сессию или раздачу интернета в режиме модема.

Технология доступна владельцам более чем 500 моделей смартфонов. В Самарской области чаще всего её используют владельцы Samsung — 17,2%. На втором месте гаджеты Xiaomi с долей 12,3%, а на третьем — Tecno с долей 12%. В зоне покрытия 4G технология подключается автоматически или при активации соответствующих настроек в меню смартфона.

Включить VoLTE просто: в настройках гаджета необходимо найти раздел, связанный с управлением мобильной связью и SIM-картами. Если смартфон поддерживает VoLTE, в параметрах отобразится соответствующий пункт, который позволит активировать сервис в один клик. Вызовы тарифицируются как обычный голосовой трафик. При совершении звонков с VoLTE ресурс аккумулятора расходуется медленнее, поскольку телефону не нужно переключаться в стандарт 2G/3G.

Оператор T2 в кратчайшие сроки внедрил технологию VoLTE во всех регионах присутствия. За три месяца компания смогла развернуть услугу в 69 субъектах, в 22 из них этот процесс был реализован с применением оборудования российского производства.