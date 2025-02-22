ХК "Лада" потерпел поражение от "Трактора"

В пятницу, 21 февраля, ХК "Лада" на выезде потерпел поражение от "Трактора", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Практически с самого старта встречи инициативой завладели хоккеисты "Трактора". Подопечные Павла Зубова очень старательно оборонялись и ловили свои моменты в контратаках, однако челябинцы за счет большей подвижности перекрывали практически все возможности "автозаводцам". На 6-й минуте хозяева площадки забросили первую шайбу в ворота Александра Трушкова благодаря мощному выстрелу Григория Дронова с дальней дистанции, а уже незадолго до перерыва Семен Дер-Аргучинцев поразил цель броском с кистей — 2:0.

В следующем периоде челябинцы продолжили регулярно атаковать. Правда, ближе к середине поединка "автозаводцы" ненадолго отвели игру от собственных ворот и создали несколько голевых моментов, но отличиться так и не сумели. "Трактор" же чуть лучше распорядился своими шансами в нападении и на 32-й минуте Михаил Горюнов-Рольгизер реализовал выход "2 в 1", доведя счет до 3:0.

В третьем игровом отрезке тольяттинская команда не сдавалась и все-таки смогла огорчить Сергея Мыльникова — на 51-й минуте Александр Государев примчался на пятак и замкнул классный пас Ивана Романова. 3:1. Однако едва начавшаяся погоня "Лады" за соперником завершилась достаточно быстро и вскоре челябинцы вернули себе отрыв в три шайбы усилиями Стивена Кэмпфера — 4:1. В итоге эти цифры на табло сохранились до самой финальной сирены и зафиксировали поражение "автозаводцев".

Выездную серию игроки "Лады" продолжат матчем с "Ак Барсом", который состоится 23 февраля в Казани.