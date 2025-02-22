"Ладья" подписала нападающего Федора Горшкова

Хоккейный клуб "Лада" заключил юниорский контракт до конца нынешнего сезона с нападающим Федором Горшковым, сообщает пресс-служба автозаводцев.
Горшков (25.04.2008, 179-80) — воспитанник тольяттинского хоккея и в скором времени может состояться его дебют на профессиональном уровне. В текущем сезоне 16-летний форвард является лучшим бомбардиром "Лады" в ЮХЛ, набрав 46 (19+27) баллов за результативность в 43 матчах.
За "Ладью" Горшков заявлен под номером 80.
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