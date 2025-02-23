"Лада" минимально уступила "Ак Барсу" — 1:2

В воскресенье, 23 февраля, на ЛДС "Татнефть Арена" в Казани прошел матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Ак Барсом" и тольяттинской "Ладой".

Уже в середине первого игрового отрезка казанцы вышли вперед в большинстве, шайбу на свой счет записал Семен Кошелев — 0:1. Под конец у хозяев было 3 удаления за 4 минуты, но большинством тольяттинцы не воспользовались.

Во втором периоде хозяева забили уже на 30 секунде, с атаки Ильи Сафонова и Артемия Князева отличился Артем Галимов — 0:2. Не успели казанцы отпраздновать шайбу, как в следующей атаке удаляется Альберт Яруллин и подопечные Павла Зубова отыгрывают одну шайбу, с передачи Архипа Неколенко забивает Данил Юртайкин — 1:2.

В заключительном периоде у гостей были моменты для взятия ворот, но хоккеисты "Лады" ими не воспользовались, счет остался неизменным — 1:2.

Следующий матч волжане проведут 25 февраля в Уфе против ХК "Салават Юлаев".