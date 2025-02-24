Более 1800 юных спортсменов приняли участие в региональном этапе "Золотой шайбы" в Самарской области

В сезоне 2024/2025 г. в Самарской области при поддержке администраций муниципальных образований региона, министерства спорта и областной спортивной федерации по хоккею состоялся региональный этап традиционных всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба".

Соревнования проводились в два этапа. Первый проходил на территории муниципальных образований Самарской области. На втором этапе были сыграны областные зональные и финальные соревнования в четырех возрастных группах: в младшей (2014–2015 года рождения), средней (2012–2013 года рождения), старшей (2010–2011 года рождения), юниорской (2008–2009 года рождения). Отдельно разыгрывались турниры среди сельских команд средней и старшей возрастной группы. Финальные соревнования принимал тренировочный комплекс "МТЛ-2" в Самаре.

Победителями и призерами соревнований среди сельских команд в старшей группе стали:

"Дубрава" Волжский район. "Шершни" Пестравский район. "Белый Барс" Кошкинский район.

В средней возрастной группе среди сельских команд в тройку призеров вошли:

"Дубрава" Волжский район. "Белый Барс" Кошкинский район. "Кротовские ястребы" Кинель-Черкасский район.

В областных соревнованиях среди команд младшей возрастной группы призерами стали:

"Вектор" Новокуйбышевск. "Волга" Сызрань. "Титан" Самара.

В средней возрастной группе первенствовали:

"Лада" Новокуйбышевск. "Спортград" Отрадный. "Буран" Похвистнево.

Среди команд старшей возрастной группы победителями и призерами стали:

"Волга" Сызрань. "Вектор" Новокуйбышевск. "Спортград" Отрадный.

Среди юниоров лучшие результаты показали:

"Чайка" Самара. "Волга" Сызрань. "Дубрава" Волжский район.

Победители и призеры в каждой возрастной группе получили награды, отдельно были отмечены лучший вратарь, защитник, нападающий и бомбардир.

Команды, ставшие победителями в своих группах, командируются министерством спорта Самарской области на участие во всероссийском этапе соревнований, который по традиции проходит в городе Салават республики Башкортостан. Всероссийский этап стартовал в феврале и продлится до апреля.

Участниками регионального этапа "Золотой шайбы" в Самарской области в 2025 г. стал 1851 юный спортсмен. Проведение массовых любительских соревнований по хоккею способствует развитию и популяризации вида спорта, привлекает большое количество ребят к занятиям спортом, что отвечает целям национальных проектов России.