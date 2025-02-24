Более 1800 юных спортсменов приняли участие в региональном этапе "Золотой шайбы" в Самарской области

В сезоне 2024/2025 г. в Самарской области при поддержке администраций муниципальных образований региона, министерства спорта и областной спортивной федерации по хоккею состоялся региональный этап традиционных всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба".
Соревнования проводились в два этапа. Первый проходил на территории муниципальных образований Самарской области. На втором этапе были сыграны областные зональные и финальные соревнования в четырех возрастных группах: в младшей (2014–2015 года рождения), средней (2012–2013 года рождения), старшей (2010–2011 года рождения), юниорской (2008–2009 года рождения). Отдельно разыгрывались турниры среди сельских команд средней и старшей возрастной группы. Финальные соревнования принимал тренировочный комплекс "МТЛ-2" в Самаре.
Победителями и призерами соревнований среди сельских команд в старшей группе стали:
- "Дубрава" Волжский район.
- "Шершни" Пестравский район.
- "Белый Барс" Кошкинский район.
В средней возрастной группе среди сельских команд в тройку призеров вошли:
- "Дубрава" Волжский район.
- "Белый Барс" Кошкинский район.
- "Кротовские ястребы" Кинель-Черкасский район.
В областных соревнованиях среди команд младшей возрастной группы призерами стали:
- "Вектор" Новокуйбышевск.
- "Волга" Сызрань.
- "Титан" Самара.
В средней возрастной группе первенствовали:
- "Лада" Новокуйбышевск.
- "Спортград" Отрадный.
- "Буран" Похвистнево.
Среди команд старшей возрастной группы победителями и призерами стали:
- "Волга" Сызрань.
- "Вектор" Новокуйбышевск.
- "Спортград" Отрадный.
Среди юниоров лучшие результаты показали:
- "Чайка" Самара.
- "Волга" Сызрань.
- "Дубрава" Волжский район.
Победители и призеры в каждой возрастной группе получили награды, отдельно были отмечены лучший вратарь, защитник, нападающий и бомбардир.
Команды, ставшие победителями в своих группах, командируются министерством спорта Самарской области на участие во всероссийском этапе соревнований, который по традиции проходит в городе Салават республики Башкортостан. Всероссийский этап стартовал в феврале и продлится до апреля.
Участниками регионального этапа "Золотой шайбы" в Самарской области в 2025 г. стал 1851 юный спортсмен. Проведение массовых любительских соревнований по хоккею способствует развитию и популяризации вида спорта, привлекает большое количество ребят к занятиям спортом, что отвечает целям национальных проектов России.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
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Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!